Amatörde hakemler açıklandı

Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

SÜPER AMÖTÖR KÜME

Kocasinan Ülküspor-Demirspor: Arman Erkılıç, Ahmet İnci, Harun Soyeşik

Esen Makina Belsin-Yolspor: Cem Eray Eşmekaya, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt

Gençlerbirliği-Özvatan Gençmik: MehmetEkmekyermez, Yunus Emre Gerez, Ömer Kılıç

Hacılar Erciyes-K.Şimşek: Ömer Hürcan Yücel, HKemal Hattatioğlu, Hüseyin Gencan

Başakpınar-Develispor: Osman Susamış, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl

Akkışla Gençlik-Yahyalıspor: Mehmet Yeniay, Safa Çalışkan, Burhan Başpınar

BİRİNCİ AMATÖR KÜME

Argıncıkspor-Buğdaylıspor: Kemal Deliktaş, Furkan Uçar, Mehmet buğra İğde

Barogücü-Sağlıkspor: Birtan Ekren, Erkan KırçılSamet Uzun

Yeni Esenspor-Meysuspor: Cemal emre Gömeç, Mustafa Soner Yüce, Fatih Yıldırım

Amarat Gençlik-Güneşspor: Emre Altun, Osman Baruk, Ahmet Çıtak

Trend Gayrımenkul-Yavuzspor: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Ömer Faruk Karaduman

Enes Gençlik-Yerköyspor: Süha Adıyaman, Furkan Uçar, Mustafa Soner Yüce

Erciyes Reşadiye-Argıncık Esnafspor: Murat özçetin, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl

Yeşilhisar Belediye-Talas Anayurt: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Salih Ulusoy

Tomarza Belediye-Sanayi Esnafspor: Mehmetkoç, Mustafa Kalaycı, Kemal Deliktaş