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Amatörde hakemler belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 17.

Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.


Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;


Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.


Gültepespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Otyakmaz


Demirspor-Kayseri Şekerspor: Bilge Kaan Çakır


Kocasinan Şimşekspor-Gençlerbirliği: Osman Susamış


Akkışla Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor: Mehmet Koç


Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor: Ahmet Pakırcı


Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu


Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.


Sanayi Esnafspor-Trend Gayrimenkulspor: Süha Adıyaman


Yavuzspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç


Argıncık Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Mehmet Altıparmak


Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel


Meysuspor-Barogücü: Ahmet Sinan Berköz


Güneşspor-Yeni Esenspor: Erol Eroğlu


Buğdaylıspor-Tomarza Belediyespor: Arman Erkılıç


Çamlıca Sağlıkspor-Yeşilhisar Belediyespor: Ö.Hürcan Yücel


Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel


Yerköyspor-Amarat Gençlikspor: Rıza Öztürk


Sindelhöyükspor-Argıncıkspor: Murat Özçetin

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