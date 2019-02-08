Amatörde hakemler belli oldu

Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.

Gültepespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Otyakmaz

Demirspor-Kayseri Şekerspor: Bilge Kaan Çakır

Kocasinan Şimşekspor-Gençlerbirliği: Osman Susamış

Akkışla Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor: Mehmet Koç

Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor: Ahmet Pakırcı

Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.

Sanayi Esnafspor-Trend Gayrimenkulspor: Süha Adıyaman

Yavuzspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç

Argıncık Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Mehmet Altıparmak

Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel

Meysuspor-Barogücü: Ahmet Sinan Berköz

Güneşspor-Yeni Esenspor: Erol Eroğlu

Buğdaylıspor-Tomarza Belediyespor: Arman Erkılıç

Çamlıca Sağlıkspor-Yeşilhisar Belediyespor: Ö.Hürcan Yücel

Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel

Yerköyspor-Amarat Gençlikspor: Rıza Öztürk

Sindelhöyükspor-Argıncıkspor: Murat Özçetin