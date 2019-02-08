Amatörde hakemler belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 17.
Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.
Gültepespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Otyakmaz
Demirspor-Kayseri Şekerspor: Bilge Kaan Çakır
Kocasinan Şimşekspor-Gençlerbirliği: Osman Susamış
Akkışla Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor: Mehmet Koç
Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor: Ahmet Pakırcı
Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.
Sanayi Esnafspor-Trend Gayrimenkulspor: Süha Adıyaman
Yavuzspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç
Argıncık Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Mehmet Altıparmak
Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel
Meysuspor-Barogücü: Ahmet Sinan Berköz
Güneşspor-Yeni Esenspor: Erol Eroğlu
Buğdaylıspor-Tomarza Belediyespor: Arman Erkılıç
Çamlıca Sağlıkspor-Yeşilhisar Belediyespor: Ö.Hürcan Yücel
Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel
Yerköyspor-Amarat Gençlikspor: Rıza Öztürk
Sindelhöyükspor-Argıncıkspor: Murat Özçetin