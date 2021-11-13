Amatör'de hakemler belli oldu

Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonunda oynanan ilk 2.hafta maçları ile geride kaldı. Süper Amatör Küme'de 3.hafta müsabakalarının tamamı yarın oynanacak. Hem A Grubunda hem de B Grubunda oynanacak olan kritik karşılaşmalar ile heyecan tüm hızıyla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Tomarza Belediyespor - Buğdaylıspor - Kemal Hattatioğlu

Özvatan Gençlikspor - Kayseri Şekerspor - Süha Adıyaman

Kayserigücü FK - Esentepespor - Esat Sabuncu

Erciyes Esen Makina - Kocasinan Şimşekspor - Mehmet Ekmekyermez

Kayseri Yavuzspor - Gençlerbirliği - Ramazan Haymana

Amaratspor - Kocasinan Ülküspor - Hüseyin Otyakmaz

Hacılar Erciyesspor - OSB Atletikspor - Ahmet Çıtak

Gültepespor - Talas Anayurtspor - Necati Selçuk Şahin

Erciyes Reşadiye Gençlik - Kayseri Yolspor - Ahmet Ulu

Sanayi Esnafspor - Başakpınar Belediyespor -Rıza Öztürk