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Amatör'de hakemler belli oldu

Süper Amatör Küme A ve B Grupları yarın oynanacak olan 3.

Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonunda oynanan ilk 2.hafta maçları ile geride kaldı. Süper Amatör Küme'de 3.hafta müsabakalarının tamamı yarın oynanacak. Hem A Grubunda hem de B Grubunda oynanacak olan kritik karşılaşmalar ile heyecan tüm hızıyla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Tomarza Belediyespor - Buğdaylıspor - Kemal Hattatioğlu


Özvatan Gençlikspor - Kayseri Şekerspor - Süha Adıyaman


Kayserigücü FK - Esentepespor - Esat Sabuncu


Erciyes Esen Makina - Kocasinan Şimşekspor - Mehmet Ekmekyermez


Kayseri Yavuzspor - Gençlerbirliği - Ramazan Haymana


Amaratspor - Kocasinan Ülküspor - Hüseyin Otyakmaz


Hacılar Erciyesspor - OSB Atletikspor - Ahmet Çıtak


Gültepespor - Talas Anayurtspor - Necati Selçuk Şahin


Erciyes Reşadiye Gençlik - Kayseri Yolspor - Ahmet Ulu


Sanayi Esnafspor - Başakpınar Belediyespor -Rıza Öztürk

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