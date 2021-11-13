Amatör'de hakemler belli oldu

Süper Amatör Küme A ve B Grupları yarın oynanacak olan 3.
Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonunda oynanan ilk 2.hafta maçları ile geride kaldı. Süper Amatör Küme'de 3.hafta müsabakalarının tamamı yarın oynanacak. Hem A Grubunda hem de B Grubunda oynanacak olan kritik karşılaşmalar ile heyecan tüm hızıyla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Tomarza Belediyespor - Buğdaylıspor - Kemal Hattatioğlu
Özvatan Gençlikspor - Kayseri Şekerspor - Süha Adıyaman
Kayserigücü FK - Esentepespor - Esat Sabuncu
Erciyes Esen Makina - Kocasinan Şimşekspor - Mehmet Ekmekyermez
Kayseri Yavuzspor - Gençlerbirliği - Ramazan Haymana
Amaratspor - Kocasinan Ülküspor - Hüseyin Otyakmaz
Hacılar Erciyesspor - OSB Atletikspor - Ahmet Çıtak
Gültepespor - Talas Anayurtspor - Necati Selçuk Şahin
Erciyes Reşadiye Gençlik - Kayseri Yolspor - Ahmet Ulu
Sanayi Esnafspor - Başakpınar Belediyespor -Rıza Öztürk