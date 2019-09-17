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Amatör'de heyecan başlıyor

2019-2020 futbol sezonu 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme ve Medet Avşar Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.


05 Mayıs 2019 tarihinde oynanan son hafta maçlarının ardından heyecan tam 132 gün sonra kaldığı yerden başlıyor.


Süper Amatör Küme 1.Hafta


Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor


Hacılar Erciyesspor-Demirspor


Kayseri Şekerspor-Trend Gayrimenkul


Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor


Develispor-Kayseri Yolspor


Kocasinan Ülküspor-Esen Makina Belsinspor


Kayseri Sağlıkspor-Gençlerbirliği


1.Amatör Küme A-Grubu 1.Hafta


Kayseri Yavuzspor- Amarat Gençlikspor


Esentepespor-Argıncıkspor


Başakpınarspor-Büyüleyenspor


Yeni Esenspor'da-Güneşspor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Yerköyspor


1.Amatör Küme B-Grubu 1.Hafta


Gültepespor-Kayserigücü FK


Sanayi Esnafspor-Kayseri OSB Atletikspor


Makfitspor-Yeşilhisar Belediyespor


Akkışla Gençlikspor-Tomarza Belediyespor


Argıncık Esnafspor-Kafkasspor


Palasspor (BAY)

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