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Amatör'de ikinci transfer dönemi başlıyor

Amatör futbolda transfer ve tescil dönemi başladı.


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu, 91 sayılı toplantısında amatör kadın ve erkek ikinci transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre, yarın başlayacak olan ikinci transfer ve tescil dönemi 15 Şubat 2019'da bitecek. Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri ise 31 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılacak. Yarın başlayacak olan ikinci transfer dönemi ile birlikte takımlar anlaşmaya vardıkları oyuncuların lisanslarını çıkartarak resmi olarak kadrosuna katmış olacak.

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