Amatörde ilk haftanın sonuçları

2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme 1.haftada 18 gol atılırken, Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de ise 41 gol atıldı. İşte ilk haftada alınan sonuçlar;
Süper Amatör Küme 1.Hafta Sonuçları;
Trend Gayrimenkulspor 3-2 Kayseri Şekerspor
Develispor 2-0 Kayseri Yolspor
Hacılar Erciyesspor 2-0 Kayseri Demirspor
Talas Anayurtspor 2-3 Özvatan Gençlikspor
Kocasinan Ülküspor 0-1 Esen Makina Belsinspor
Buğdaylıspor 1 - 1 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Kayseri Sağlıkspor
1.Amatör Küme A Grubu 1.Hafta Sonuçları;
Kayseri Yavuzspor 2-1 Amarat Gençlikspor
Esentepespor 1-1 Argıncıkspor
Başakpınarspor 8-1 Büyüleyenspor
Erciyes Reşadiye Gençliks 5-1 Yerköyspor
Yeni Esenspor 2-2 Güneşspor
1.Amatör Küme B Grubu 1.Hafta Sonuçları;
Sanayi Esnafspor 2-1 Kayseri OSB Atletikspor
Gültepespor 2-1 Kayserigücü FK
Makfitspor 2-1 Yeşilhisar Belediyespor
Kafkasspor 1-0 Argıncık Esnafspor
Akkışla Gençlikspor Tomarza Belediyespor
Palasspor (BAY)