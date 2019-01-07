Amatörde sessiz hafta

Kayseri'de oynanması gereken 34 futbol müsabakası böylece bir hafta sonraya kaydırıldı.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrasında TFF Amatör İşler Kurulu ''Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak.'' kararını açıklanmıştı. Bu karar sonrası haftasonu Kayseri'de amatör sahalar boş kaldı. 5 ayrı ligde oynanması gereken toplam 33 karşılaşma bir hafta sonraya ertelendi. Süper Amatör Küme, Birinci Amatör Küme, 1. Amatör küme U-19 Ligi, U-15 ligi ve Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde oynanacak maçlar ertelenmiş oldu.