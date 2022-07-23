Ambalajcıda çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ambalajcıda çıkan yangında iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6. Cadde üzerinde bulunan ve ambalaj satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.