İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amca çocuklarının miras kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurulan 3.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurulan 3. kardeş de hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. (20) ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polisin, Mehmet Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışması devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.