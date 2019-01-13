Amerikalı yazarlardan Erciyes'e tam not

Amerika'daki gazete ve internet sitelerinin seyahat yazarları Erciyes'i ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Erciyes'te seyahat yazarları ile bir araya gelerek Kayseri ve Erciyes'i anlattı. Erciyes'i ve Kayseri'yi çok beğenen ABD'li yazarlar Erciyes'in dünyanın en güzel kayak merkezi olduğunu belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes, yine Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım çalışmalarıyla dünyaya açılmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan her hafta charter seferlerle turistlerin geldiği Erciyes'i bu kez de Amerikalı Seyahat Yazarları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes A.Ş.'nin girişimleriyle Erciyes'e gelen ABD'li yazarlarla Erciyes'te bir araya geldi. Konuk yazarlara Erciyes ve Kayseri hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu söyledi. Kayseri'nin; tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, tarihi ve doğal güzellikler ile zengin mutfağımız hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kayseri'nin en önemli zenginliğinin gönlü zengin insanları olduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, geleneksel Türk konukseverliğinin şehirde çok iyi hissedildiğini belirtti. Kayseri'nin güler yüzlü insanların şehri olduğunu da ifade eden Başkan Çelik, Kayseri'nin planlı ve düzgün gelişen huzurlu bir kent olduğunu kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, konuk yazarlardan ülkelerine döndüklerinde gördükleri güzellikleri anlatmalarını istedi.

“DÜNYANIN EN GÜZEL KAYAK MERKEZİ”

Amerikalı yazarlar da Kayseri ve Erciyes'ten çok etkilendiklerini ifade ettiler. Amerikalı yazarlar şu ifadeleri kullandılar:

Bjorg Gudjons: “Türkiye'ye ikinci gelişim. Daha önce yaz mevsiminde Ege'deydim. Türkiye'de kışla ilgili tatil yeri olduğundan habersizdim. Şu an mutlaka daha çok ziyaret edilmesi gereken bir yerdeyiz. Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Dünyada birçok yerde kaydım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da mutlaka buraya kaymaya getireceğim.”

Emma Weissmann: “Türkiye'ye ilk gelişim. Çok memnun kaldım. Buralarla ilgili fikirlerimizi yazacağız. Ben bu kadar sıcak karşılanacağımızı düşünmezdim. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Hayatımda hiç kayak yapmadım; ama burada 1 saatlik dersle kaymayı öğrendim.”

Laura Kiniry: “Türkiye'de bu kadar güzel kayak merkezi olduğunu düşünemezdim. Bu kadar güzel bir yere geleceğimiz bilmiyordum. Erciyes ve Kayseri'yi çok sevdim.”

Eileen Cotter Wright: “Türkiye'de kayak kültürü olduğunu düşünmüyordum. Bu kadar güzel yerleri görmekten çok memnunum.”

Eric Trinidad: Yemeklerinizi çok sevdim. Dağda enerji harcıyoruz, sonra o güzel yemeklerle enerji kaybettiğimiz enerjiyi tekrar alıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum.”