İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ampute Futbol 1. Lig 7. hafta

Ampute Futbol 1.

Lig'in 7. hafta müsabakasında Kayseri'nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi.


Kayseri'nin iki temsilcisini buluşturan maçta oldukça yüksek bir mücadele sergilendi. Maçın bitimine 10 dakika kala Melikgazi Belediyesi BESK oyuncusu Mehmet Erdoğan kırmızı kart gördü. Maç 0-0 berabere bitti.


Maçın ardından Melikgazi BESK Kulüp Başkanı Faruk Şahin, önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.Şahin, ''Bizim için önemli bir maçtı. Süper Lig'e çıkma adına bu maçtan puan almamız gerekiyordu. Nitekim öylede oldu. Maçın başından sonuna kadar disiplini elinden bırakmayarak üstün mücadele gösteren sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Üzüldüğüm ise rakip takım oyuncularının çirkin söylemleri oldu. Her hafta olduğu gibi bu haftada elde ettiğimiz puanı ve mücadelemizi destekleyen bizi izlemeye gelen herkese hediye ediyoruz. Artık bir üst lig için önümüze bakacağız'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.