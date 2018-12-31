Ampute Futbol 1.Lig

Lig'de mücadele eden Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligin 7.haftasında oynadığı maçta Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü 9-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Anadolu Erciyes BESK: Ferhat Aydoğdu, Adem Serin, Bilal Tolu, Eftal Özkartal, Emin Atagişi, Cesur Tatlı, Rağip Macit, Abbas Kara, Coşkun Erol

Samsun BESK: Erhan Arslan, Kerim Kara, Cemal Aydın, Samet Usta, Sezati Arslan, Yakup Özden, Erdem Çelik, Turgay Aysuran, İsmail Öztürk, Murat Ertürk, Ferat Aydın

Goller: Adem Serin dk 2 ve 7, Cesur Tatlı dk 3-15-20-30, Bilal Tolu dk 23, Rağip Macit dk 58, Eftal Özkartal dk 49 (Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü)