Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 - Şişli Yeditepe Engelliler: 1

Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10.
hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Sadık Onur Karakum, Serhat Günaydın
Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor: Ferhat Aydoğdu, Salih Bozdağ, Bilal Tolu, Yakup Kıska, Halil Şaştım, Eftal Özkartal, Emin Atagişi
Şişli Yeditepe Engellilerspor: Uğur Kurtoğlu, Coşkun Turan, Metin Badem, Jesus Alexandre Morais, Joseph Boidoa, Emmanuel Allatey, Oktay Balbey
Goller: Salih Bozdağ (dk.8 ve 40) (Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor), Jesus Alexandre Morais (dk.17) (Şişli Yeditepe Engellilerspor)