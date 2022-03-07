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Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 - Şişli Yeditepe Engelliler: 1

Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10.

hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Sadık Onur Karakum, Serhat Günaydın


Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor: Ferhat Aydoğdu, Salih Bozdağ, Bilal Tolu, Yakup Kıska, Halil Şaştım, Eftal Özkartal, Emin Atagişi


Şişli Yeditepe Engellilerspor: Uğur Kurtoğlu, Coşkun Turan, Metin Badem, Jesus Alexandre Morais, Joseph Boidoa, Emmanuel Allatey, Oktay Balbey


Goller: Salih Bozdağ (dk.8 ve 40) (Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor), Jesus Alexandre Morais (dk.17) (Şişli Yeditepe Engellilerspor)

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