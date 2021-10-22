Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan Özel Öğrencilere Özel Destek

Zihinsel engelli öğrencilere imzalı milli formayı hediye eden Çakmak aynı zamanda tüm öğrencilere Kayserispor forması da hediye etti.

Kayseri'de özel bir eğitim rehabilitasyon merkezinde görevli sınıf öğretmeni Muhammed Melih Erkek'in başlattığı 'engelli öğrencileri topluma kazandırmak ve kazanırken mutlu etmek' parolasıyla yola çıktığı proje her geçen gün büyüyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Muhammed Melih Erkek; “Biz engelli çocuklarımızı topluma kazandırmak için bir proje başlattık. Mutlu ederek mutlu oluyoruz dediğimiz bu proje ile hem özel çocuklarımız mutlu oluyor hem de mutluluğu paylaşarak biz de mutlu oluyoruz. Bildiğiniz gibi engelleri aşarak Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızın Teknik Direktörü Osman Çakmak hocamız engelliler için çok güzel bir örnek. İnsani yönünü de medyadan takip ettiğimiz kadarıyla biliyorduk. Kendisine sosyal medyadan ulaştık. Bize çok iyi yaklaşımda bulundu. Bize imzalı Milli Takımımızın Formasını gönderdiği gibi 'Özel çocuklarımız bizim için çok özeldir. 'Onlara Kayserispor forması da gönderelim' dedi. Hocamız tüm öğrencilerimize Kayserispor forması gönderdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.