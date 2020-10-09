Ampute Milli Takımı, 15 Temmuz şehidini unutmadı

Ampute Futbol Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak, 2017 Avrupa Şampiyonu olan kadronun imzaladığı formayı, 15 Temmuz Şehidi'nin ismi verilen Yeşilhisar Şehir Kübra Doğanay Fen Lisesi'ne hediye etti. Şehit babası Harun Doğanay'ın da bulunduğu ve Osman Çakmak ile görüntülü konuştuğu törende duygusal dakikalar yaşandı.

Kazandığı başarılar ile ülkemizin gururu olan Ampute Futbol Takımı, Kayseri'de ismi okula verilen Şehit Küpra Doğanay'ı unutmadı. Milli Takım antrenörü Osman Çakmak, 2017'de Avrupa Şampiyonu olan kadronun imzalarının yer aldığı milli takım formasını Kayser Yeşilhisar Kübra Doğanay Fen Lisesi'ne hediye etti. Hediyesinin okula ulaşması ile birlikte Okul Müdürü Selahattin Çimen, Şehit Kübra'nın babası Harun Doğanay ve öğrenciler ile görüntülü konuşan Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak, şehit babasına, “Bu vatanın vatan olması için bir bedel ödenmesi gerekiyordu ben ayağımı verdim kızımız şehit Kübra Doğanay canını verdi” dedi. Okul Müdürü Selahattin Çimen ise, “Başarılarınızla kendinizi devasa bir çınar gibi göstereceksiniz. Ancak milli ve manevi değerlerimizden yoksun bir çınarın kışın yaprağını dökmüş kupkuru dallardan ibaret soğuk, ruhsuz bir ağaç olacağını da biliniz. 1071 de Sultan Alparslan ile kapıları açılan bu Anadolu'yu bugüne kadar getiren ve bize yurt eden nice şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Bugün bu eğitim yuvamızın tacı, yani ismi de bir şehidimizin ismidir. Bugün bize ay yıldızlı Bayrağımızın olduğu şampiyonluk formasını ince bir düşünce ile Şehit Okuluna , babasına gönderen Güneydoğu Gazisi Ampute Futbol Milli Takım Efsane kaptanı ve şimdiki Teknik Direktörü Osman Çakmak Hocamız bizim Millet olarak milli ve manevi değerlerimizin tecessüm etmiş halidir. İşte yapraklarını dökmüş kupkuru çınarı yeşertecek, onu yapraklarıyla şenlendirecek bizim şehit ve gazilerimize olan saygımızdır. Hepimiz Türk Milleti olarak bu ruhu ilelebet yaşatacağız. Teşekkürler Gazim. Teşekkürler Milli Takım Teknik Direktörüm. Bu Ay Yıldızlı forma okulumuzun en müstesna yerinde sergilenecektir” diye konuştu.