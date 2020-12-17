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Anadak Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Zirve Tırmanışı

Anadak Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Erciyes’e zirve tırmanışı gerçekleştirecek.

Anadak Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirecek. 20-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve tırmanışına 3'ü kadın 14 sporcu katılacak.


Daha önce 19-20 Aralık olarak belirlenen zirve etkinliği sokağa çıkma yasakları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları sonrasında 20-21 Aralık tarihlerine alındı. Anadak Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları 20 Aralık Pazar günü uçak ile Kayseri'ye gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde konaklayacak. 21 Aralık Pazartesi günü sabah saat 05.00'te oteller bölgesinden hareket edecek olan kafile Şeytan deresi ve Melek Kulvarları olmak üzere iki ayrı kulvardan zirve denemesi gerçekleştirecek. Kafile etkinliği sokağa çıkma yasakları başlamadan tamamlayarak yeniden oteller bölgesine dönmeyi hedefliyor.

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