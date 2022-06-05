Talas Belediyesi, Kayseri'de bir ilke daha imza atarak ‘Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması' düzenledi. Abidin Pekşan'ın yetiştirdiği Anadolu çoban köpeği şampiyon olurken, yarışmaya katılan 300 köpek arasında 24'ü de kendi kategorilerinde birinci seçildi.

Reşadiye Mahallesi eski stadyumda oluşturulan alanda görücüye çıkan çoban köpekleri güzellikleri ve görkemli vücutlarıyla hakemlerden tam not almak için yarıştı. Anadolu çoban köpeği, Kangal, Malaklı ve Alabay olmak üzere 4 ayrı ırktan köpeğin boy gösterdiği yarışmada şampiyon olan köpeğin sahibi ödülünü, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın elinden aldı. Yarışma öncesi katılımcılara ve izlemeye gelen vatandaşlara konuşan Başkan Yalçın, bu yarışmayla birlikte bir gönül birlikteliğinin sağlandığına değindi. Özellikle pandemi ile birlikte tarım ve hayvancılığının öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Başkan Yalçın, şunları söyledi:

“Pandemiden sonra tarım ve hayvancılığın kıymeti ortaya çıktı. Bu köpekler de hayvancılığın olmazsa olmazı. Bunlar yerli ırk olması hasebiyle bizim için çok önemlidir.”

Bu yarışmayla birlikte Anadolu çoban köpeklerinin öneminin gösterildiğini vurgulayan Başkan Yalçın, “Burada hadise milli değerlerimize sahip çıktığımızı beyan etmek ve milli değerlerimizi göstermektir. Her cinsten köpeklerin korunması ve sevilmesi bizim görevimiz. Biz ‘Patievi' diye bir yer yaptık orada da sahipsiz köpeklerimize bakıyoruz. Kangal köpeklerini sahipleri şehir içinde gezdirirken keyif alıyor ama kimileri de korkabiliyor. Köpekleri gezdirenler köpek gezdirmeyenlere saygılı olacak, gezdirmeyenler de gezdirenlere karşı saygılı olmalı. Tabii ki köpek sahipleri gezdirirken ağızlıklarını takmayı unutmasınlar” dedi.

Yarışmada şampiyon olan köpeğin sahibi Abidin Pekşan da, “Başta başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere herkese canı gönülden teşekkür ederim, çok güzel bir yarışma oldu” diye konuştu.

Yarışmaya katılan köpek yetiştiricileri de çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek Başkan Yalçın'a ve Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. Nevşehir'den yarışmaya katılmak için gelen köpek yetiştiricisi Ahmet Alda, çok güzel bir faaliyetin gerçekleştirildiğine değinerek insanlar için farklı bir aktivitenin yapıldığını belirtti. Bir diğer yetiştirici Ahmet Bilal Karakaya da, Talas Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Çok güzel bir organizasyon, çok güzel köpekleri görme imkanı da bulduk, yeni arkadaşlarla tanıştık, çok güzel bir gün oldu. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda katılımcıların Başkan Yalçın'a bir de sürprizi oldu. Kangal cinsi 2 adet yavru köpek günün hatırası olarak Başkan Yalçın'a hediye edildi.