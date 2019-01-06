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Anadolu Erciyes Ampute yine farklı kazandı

Türkiye Ampute Futbol 1.

Ligi'nde mücadele eden Anadolu Erciyes Ampute takımı kendi sahasında ağırladığı MP Samsun Engellilergücü'nü 4-1 yenerek yükselişini sürdürdü.


Bu sezon mütevazi bir kadro ile lige katılan Anadolu Erciyes Ampute Takımı, Argıncık Stadı'nda konuk ettiği MP Samsun Engellilergücü'nü Cesur (2) Salih ve Bilal'in attığı goller ile 4-1 yendi. Sahaya


Ferhat, Adem, Bilal, Emin, Cesu, Salih, Efdal, Ragıp, Abbas, Coşkun dan oluşan kadrosuyla çıkan Kayseri ekibi baştan sona üstün oynadığı müsabakayı rahat kazandı. Geçen hafta Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 9-0 yenen Anadolu Erciyes böylece seri galibiyetler ile yükselişini sürdürdü. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Adnan Altıntaş “Sporcularımı tebrik ediyorum. Zor şartlarda iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Bu arada sahanın hazırlanmasında canla başla çalışan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Argıncık Stad Şefliğine Başta Mehmet Uslu olmak üzere tüm personele teşekkür ediyorum. Kar yağışına rağmen kısa sürüde sahayı maç oynanacak hale getirdiler'' dedi.

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