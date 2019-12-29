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Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Denizli'den lider olarak dönüyor

Türkiye Ampute 1.

Futbol Liginde mücadele eden Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ilk yarının son haftasında deplasmanda Denizli Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-2 yenerek ilk yarıyı lider tamamladı.


Denizli deplasmanında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı bu üstünlüğünü skora da yansıtınca sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile birlikte ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Kayseri temsilcisi, önemli bir başarıya imza attı. Kulüp İkinci Başkanı Efdal Özkartal, iyi oyunlarını galibiyet ile süsledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Özkartal, Kayseri'ye lider olarak dönüyoruz. Bu galibiyeti bizlere büyük destek veren Valimiz Şehmuz Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm spor kamuuyona armağan ediyoruz” dedi.

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