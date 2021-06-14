Anadolu Erciyes Engelliler Süper Lig'de kalmakta kararlı

2020-2021 Sezonu Tek Etaplı Türkiye Ampute Futbol Süper Ligi maçları Ankara'da devam ediyor. Kayseri Temsilcisi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, bu maçlarda hedefini ligde kalarak önümüzdeki sezonlarda daha büyük hedefler belirlemek olarak belirledi.

Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Efdal Özkartal, 2020-2021 Sezonu Tek Etaplı Türkiye Ampute Futbol Süper Lig maçlarının Ankara'da devam ettiğini belirterek, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü olarak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Özkartal, “Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü bu sezon pandemiden dolayı tek etap olarak Ankara'da oynanan Ampute Süper Lig'de Kayseri'yi temsil ediyor. Hedefimiz bu zorlu süreçte ligde kalmak. Ardından ise daha büyük hedefler belirlemek istiyoruz. Tüm Kayserili hemşehrilerimize ve destek verenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.