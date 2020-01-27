Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilen merkezi Kayseri'de olan Anadolu Farm operasyonunda yargılama devam etti. Anadolu Farm'ın kurucusu tutuklu sanık İsa Karademir mahkemede, “Amacım dolandırıcılık yapmak değildi. Para toplayıp üyelerimin karlarını verecektim. Ama olmadı, hesaplarıma bloke konulduğu için yapamadım. Mağdurum" dedi.

21 Mart 2018'de Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda Merkezi Kayseri'de bulunan, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A. Ş. şirketinin kurucusu İsa Karademir gözaltına alınmıştı. Anadolu Farm dosyası kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İsa Karademir, tutuksuz sanıklar Y.Ö., Y.B., E.K. ile mağdurlar F.K., B.Ç., M.Ç. hazır bulundu.

Anadolu Farm'ın kurucusu olan ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e kaçarken yurt dışı yasağı olduğu tespit edilen ve yakalanan tutuklu sanık İsa Karademir; "Amacım dolandırıcılık yapmak değildi. Amacım restoranlar zinciri açarak ticaret yapmaktı. Para toplayıp daha sonra üyelerimin karlarını verecektim. Ama olmadı, hesaplarıma bloke konulduğu için yapamadım. Mağdurum. Restoranlarım çalışamaz hale geldi. Çalışanlarım mağdur oldu. Elimden geleni yapmaya çalıştım, Kazakistan'a gittim görüşmeler yaptım. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim" diye konuştu.

Mağdur M.Ç. mahkemedeki ifadesinde; "Sosyal medyada yüksek kar ile oyun oynandığını duydum. Üye oldum, toplam yatırdığım para 25 bin TL. 3 ayda 9 bin TL aldım, daha sonra para alamadım. Şikayetçiyim" dedi. Bir diğer mağdur F.K. de; "Oyunu sosyal medyada duydum. 26 bin TL yatırdım. 3 ayda 4 bin civarında para aldım, daha sonra para alamadım. Şikayetçiyim" dedi. Mağdur M.Ç. ise 10 bin TL para yatırdığını, 2 bin 750 TL aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık İsa Karademir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Mart'a erteledi.