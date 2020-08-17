Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi 24 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri'de Anadolu Harikalar diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi'ni kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından 24 bin kişi ziyaret etti.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı bulunan hayvanat bahçesini, 1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından 24 bin kişi ziyaret etti. Kapalı kalındığı dönemde bile hayvanların rutin kontrollerinin devam ettiğini, günlük sağlık ve yem ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Covid-19 salgını pandemi olarak ilan edildikten sonra topluma açık yerler ziyarete kapatıldı. Bu esnada bizim burası da topluma açık yer olduğu yer olduğu için ziyarete kapatıldı. O dönemlerde de biz hayvanlarımızın rutin günlük kontrolleri ertesi gün ziyarete açacakmış gibi devam ettirdik. Günlük ateş, sağlık, yem değişiklikleri yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Buraların ziyarete açılması ile ilgili olarak genelge yayınlandıktan sonra hayvanat bahçelerini ziyarete açtık. Gerek burası gerek bakım evlerinde de sahiplendirme ile ilgili çalışmalara başladık. Şuan itibari ile pandemi sürecinin ziyarete açılıp da bugüne kadar hayvanat bahçemizi 24 bin ziyaretçimiz ziyaret etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Korona virüs kurallarına uymaları şartıyla ziyaretçi aldıklarını ifade eden Bacak; "Gayet ilgiden memnunuz. Vatandaşlarımızın temkinli davranmalarının sebebi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak şartı ile ziyaretçi alıyoruz. Yoğunluğumuz çok fazla değil. Pandemi süreci olmamış olsaydı bu rakamlar bizim 2-3 kat olacaktı. Bu dönemde vatandaşlarımızın yoğun ilgilerinden memnunuz" şeklinde konuştu.

Her türlü iklimden hayvanların bulunduğunu ve bu hayvanların özelliklerine göre tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Burhanettin Bacak; "Bizim burada her iklim ortamında yaşayan hayvanlarımız var. Bunlarında biz iklim koşullarını iklimlerine göre ayarlamak zorundayız. Hayvanlarımızın da gerek soğuk meyve yiyecek vererek, meyve kokteylleri gerekse sulama sistemi ile serinleterek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hayvanlarımızın sağlıkları bizim için çok önemlidir. Hayvanların sağlığı iyi olmaz ise ziyarete açamayız. Hayvanlarımızın sağlıkları için gerek veteriner hekimler ile gerek sağlık teknisyenlerimiz ve hayvan bakıcılarımız yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

180 bin metrekare alana kurulu Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 153 türde bin 640 hayvan bulunuyor.