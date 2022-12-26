Anadolu Masterler Ligi: Kayseri Masterler: 6 - Ay Yıldız Masterler: 1

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu Ligi maçında Kayseri Masterler, rakibi Ay Yıldız Masterler takımını 6-1 yendi.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Onur Öztal, Ebubekir Çolak, Ali Yıldız
Kayseri Masterler: İlker Gökdemir, Yavuz Özbey, Umut Değirmenci, Seyid Yoldaş, Uğur Kulaksız, Orhan Tam, Serkan Sönmez, Gökhan Gündüz, Emin Gök, Erkan Özkardeş, Şinasi Ev
Ay Yıldız Masterler: Eyüp Kızılkaya, Gazi Koçer, Göksel Ceylan, Adnan Üstünel, Serdar Yeşiloğlu, murat Ayvaz, Arif Karamahmut, Hacı Tatlışen, Serkan Kayaaltı, Nuri Yeşiloğlu, Feyyaz Kuru
Goller: Şinasi Ev Dk.9, 28, 56 ve 62, Gökhan Gündüz Dk.34, Emin Gök Dk.45 (Anadolu Masterlar) Hacı Tatlışen Dk.20 (penaltıdan) (Ay Yıldız Masterlar)
Kırmızı Kart: Serkan Sönmez Dk.60 (Kayseri Masterlar)