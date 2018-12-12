Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) Yönetim Kurulu ve Paydaş Kurumlarından İl Sağlık Müdürü Benli'ye Ziyaret

İlhan Karacalar ve Yönetim Kurulu üyeleri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'yi makamında ziyaret ederek Dernekleri hakkında bilgiler verdi. Kayseri'deki sağlık turizmi konusunda yapılacak çalışmalar ve geliştirilecek projelerin konuşuldu

İlhan Karacalar; Kayseri merkezli olan derneklerinin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edeceğini, Sağlık Turizminin katma değeri en yüksek turizm çeşidi olduğunu, Ülkemize ve kentimizin tanıtımına katkısının çok büyük olacağını ve yeni istihdam alanları açarak Ülke ekonomisine girdisinin diğer turizm sektörlerine göre çok daha yüksek olacağını, Kayseri'nin bu pastadan hissesine düşeni mutlaka alması gerektiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Benli'de “ Bakanlığımız politikaları çerçevesinde ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kayseri'de sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi için kurum olarak çalışma yürütüldüğünü belirtti. Benli; “Dünyada ve Türkiye'de sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselişte olup birçok sebebi de içinde barındırmaktadır. Daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapılan sağlık turizmine özellikle ilimizde gurbetçilerimizin yoğun talebi mevcut olup yükselen bu sektörün farkındayız” dedi.

Ayrıca ziyarette; ASTUDER ile birlikte Özel Hastane Temsilcileri, Erciyes Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri katılımı ile bir çalıştay planlaması görüşüldü.

Ziyarette İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, özel hastane temsilcileri ile oda ve derneklerin temsilcileri de hazır bulundu.