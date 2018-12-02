Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Özkartal, "Cami ve lavaboların erişilebilirliği bizi mutlu edecek"

Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Lavabolar ve camilerle ilgili olarak engellilerin erişilebilirliği ile ilgili çalışmalar yapılması bizi mutlu edecektir" dedi.

13. Olağan Genel Kurulda üyelerin desteği ile Anadolu Sakatlar Derneği yönetimine 9 üye ile birlikte göreve seçildiklerini anlatan Genel Başkan Efdal Özkartal, "Yeni bir yönetim anlayışı yeni taze yüzlerle camiamıza elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz imkanlar ölçüsünde hizmetlerimizin en iyisini yapmak üzere göreve geldik. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün camiamıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Özkartal, "Kayseri merkezde biz aslında Ortopedik Engelliler Derneğiyiz. Biliyorsunuz görme engelli, zihinsel engelli gibi engelli gurupları var. Bunların farklı farklı gereksinimleri var. Biz bedensel engelli bir derneğiz. Kayseri merkezde yaklaşık bin 800 üyemiz var. Biz genel merkez olup kamu yararına hizmet veren bir derneğiz. Bizim Türkiye'mizin Adıyaman Besni, Samsun merkez, Kırşehir merkez, İstanbul Çekmeköyde ve Develi'de olmak üzere 5 tane de şubemiz var. Şubelerimizin de üye sayılarına baktığımız zaman toplamda aşağı yukarı 10 bin üyeye tekamül ediyoruz" ifadesinde bulunarak, dernek çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizim derneklerimizin kuruluş amacı tüzüğümüzde de belirtildiği üzere daha çok sosyal faaliyettir. Üyelerimizi sosyalleştirip, topluma adapte etmek için onları da bir nebze olsun rehabilite edip topluma faydalı bireyler yapabilmek için çalışıyoruz. Yılın belli zamanlarında tanışma, kaynaşma, sosyalleşme piknikleri ve çalıştaylar düzenliyoruz. Şehir dışı organizasyonlarımızı da fırsat buldukça yapıyoruz. Özelde bizim kendi üyelerimize derneğimiz bünyesinde el emeği göz nuru kurslarımız oluyor. Özellikle bayan üyelerimiz buna yoğun ilgi göstermektedirler. El sanatları yaptırıyoruz ve onun haricinde E- KPPS'ye girmek için mücadele veren arkadaşlarımızın eğitimlerine katkımız olsun diye lise seviyesinde gerek İl Milli Eğitim ile görüşüp gerek diğer kurumlarla görüşüp okul ayarlayarak sınava daha iyi hazırlanmaları için Halk Eğitim bünyesinde de hocalarımızı ayarlayıp onlara kurs düzenliyoruz. Geçmişte bunu yaptık önümüzde ki dönemde de bunu yapacağız. Kurs alan arkadaşlarımız sınava girdikten sonra daha başarılı oldular. Şuan Türkiye'de muhtelif şehirlere atanmış memur olan engelli kardeşlerimiz var. Medikal malzeme konusunda biz hayıra vesile olan kuruluşlarız. Hayır sahipleriyle hayıra vesile olan insanlar arasında bir vesileyiz. Engelli arkadaşlarımızın kullandığı tekerlekli sandalyeler veya akülü arabalar malzemeleri temin ettiğimizde veya hayırseverlerimizin ihtiyaç sahiplerine vermemiz için ilettiklerinde onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şehrimizde farklı kurumların zaman zaman düzenledikleri bu dezavantajlı guruplarla alakalı çalıştaylara ve programlara üyelerimizi kanalize ediyoruz. Oralara katılımlarını sağlayarak daha da bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Engelli ulaşıma sarı destek projemiz var. 5 yıldır devam ediyor ve bizde bunu daha da katlandırarak devam ediyoruz. Bizim bir aracımız var rampalı ve arkasını açtığımız zaman içerisine akülü araçlarımızı veya tekerlek sandalyeli arkadaşlarımızın rahat bineceği bir aracımız var. Büyükşehir Belediyemiz bu aracımıza yakıt desteğini sağlamaktadır. Bundan dolayı bizde rahat bir şekilde engelli arkadaşlarımızı, özellikle de bu mevsimde soğukların düşmesi nedeniyle de akülerinde problem olan kardeşlerimizi gerek Sanayi'de ki tamir atölyelelerine, gerek hastaneye gitmek isteyenleri hastanelerimize bu aracımızı kullanmaktayız. Ben kendim bu arkadaşlarımı alıp bu noktalara ulaştırıyoruz. Bundan dolayı da çok olumlu katkılar oluyor. Şehrimizin ileri gelenlerine teşekkür ediyorlar. Şehrimizden ihtiyacı olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üyemiz olsun olmasın herkese yardımcı oluyoruz. Yurtdışından bir arkadaşımız derneğimizin böyle bir faaliyetinin olduğunu duyduğunda memnun oluyorlar ve bizleri arıyorlar. Başka bir ülkeden gelen arkadaşımız bizi arıyor ve onu istediği yere bırakıyoruz."

Engellilerin umuma açık parklardaki lavabolar konusunda zorluk çektiklerini ifade eden Özkartal, "Meydana veya yer altı çarşısına gideceği vakit kaldırımlardan çok şikayetçi oluyorlar. Biz görüştüğümüz yetkililere bu durumu iletiyoruz. Belirttiğimiz noktalara sağ olsunlar hemen tamir ve tamirat gerektiren şeyleri yapıyorlar. Biz böyle bir durumda karşılaştıklarında bize geri dönüş yapmalarını istiyoruz. Hep birlikte el birliğiyle şehrimizi daha yaşanabilir hem de erişebilir bir şehir haline getirmek adına bir çalışma yapalım dedik. Lavabolar konusunda net bir şey sağlanamadı. Bu konuda biz yetkililerimize ve belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Gerçekten vatandaşlarımız bu konuda çok mağdur durumdadır. Tekerlekli sandalyeli ve akülü araçlarımız göz önünde bulundurularak hali hazırda kullanışa elverişli olmayanların hızlı bir şekilde elden geçirilip, kapılarının o tutacak yerlerinin mutlaka engellilerin erişilebilirliği ile ilgili çalışmalar bizi mutlu edecektir. Bizim derneğimizin yanında bir lavabo var ve Kocasinan Belediyemiz ile görüştük. Allah onlardan razı olsun ekiplerini gönderdi. Bu gibi hassasiyetleri arkadaşlarımız bekliyorlar. Sadece umuma açık alanlarda değil kamuya açık yerlerde de bu gibi kurum yetkililerinin erişilebilirliğe dikkat etmeleri gerekiyor. Arkadaşlarımız bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Şehrimizdeki camilerde bu eksikliği çok olduğunu fark ediyoruz. Bir camiye gittiğimizde tekerlekli sandalyedeki amcamız namazını dışarıda kılmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde rampalar göstermelik yapıyor. Rampadan çıkmak için aslında bir vinç gerekiyor. O derece uygunsuz yerler var. Bir şeyi yapmak için değil de gerçekten birilerine hizmet etmek için yapınız. Çıktıktan sonra ikinci bir eşiğin olmaması ve içeri girdiği zaman da bayanlara ayırdıkları yerin yanında da bir tane tekerlekli sandalyenin rahat girebileceği boşluk alan olsa da arkadaşlarımız oraya rahatça girebilmelidir" diye konuştu.