Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkezi Başkan Çelik'i ziyaret ederek destekleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin su faturasında yaptığı % 50 indirim takdir toplamaya devam ediyor. Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek dezavantajlı tüm grupların yanında olduğu için teşekkür plaketi takdim etti.

Görme ve işitme engellilerden sonra Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik'in engellilerle ilgili her söz ve davranışıyla kendilerini onore ettiğini dile getiren Özkartal, en son su ücretlerinde yapılan yüzde 50 indirimin büyük bir jest olduğunu söyledi.

İndirimin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Efdal Özkartal, “Kendimden örnek veriyorum. Bizim nüfusumuz biraz kalabalık ve bize her ay 120-130 TL su faturası geliyordu. Şimdi 60 liraya düştü. Bize nakit destek sağladınız. Allah razı olsun” dedi.

Efdal Özkartal, Başkan Mustafa Çelik'e dezavantajlı gruplara candan ve samimi yaklaşarak sonuç getirici çalışmalar yapması nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.