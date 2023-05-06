Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ERÜ Rektörü Altun Oldu

Dr. Mehmet Kul başkanlık görevini ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a devretti.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'un yanı sıra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Pozyrazoğlu, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer katıldı. Devir-teslim töreninde konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AÜB hakkında bilgiler verdi. Rektör Kul, “Anadolu Üniversiteler Birliğinin kurulma amacı Üniversitelerin Yükseköğretimde birlikte gelişimini sağlamak, birlikte başarma ilkesiyle akademik ve özel sektörle işbirliği sağlamak, Teknokentler ve Teknoloji Transfer Ofislerinde tecrübe paylaşımında bulunmak, aynı zamanda ortak altyapı kurulması amaçlanmıştı.9 Paydaş Üniversite ile kurulan birliğimizde şu an 15 üniversiteyle birlikte hareket ediyoruz” dedi. Bugün gerçekleştirilen dönem toplantısında alınan karar ile Dönem Başkanlığı'na ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un seçildiğini belirten Rektör Kul, dönem başkanlığında Rektör Altun'a başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'da yaptığı konuşmada AÜB Dönem Başkanlığı görevini Erciyes Üniversitesi'ne yakışır bir şekilde bu görevi layıkıyla yürütmeye gayret edeceklerini söyledi. Birlik üyesi üniversitelerin rektörleri ile her zaman koordineli çalışmalar yürüteceğine dikkat çeken Rektör Altun, AÜB önceki dönem başkanlarına şimdiye kadar yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Rektör Altun şunları kaydetti;

"Birlik başkanlığım sürecinde mutlaka ortak AR-GE projelerinde Anadolu Üniversitelerimizi de katmak suretiyle kendi ihtisaslaşma alanlarını da dikkate alarak, daha üst düzeyde nasıl projeler üretebiliriz, üniversitelerimizi tanıtma anlamında nasıl birlikte hareket edebiliriz, bizim sahip olduğumuz bilgi birikimleri ve Anadolu Üniversiteler Birliği'ndeki üniversitelerin bilgi birikim deneyimleri birbirimize sürdürülebilir üniversite açısından nasıl aktarabiliriz içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul AÜB Dönem Başkanlığı görevini ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a devretti.