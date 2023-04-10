Anadolu Yıldızları ‘devam' dedi

Amatör Küme Play-Out son maçında Yerköyspor'u mağlup eden Anadolu Yıldızları ligde kaldı.

Amatör Küme normal sezonun ardından Play-Out heyecanı da sona erdi. Play-Out heyecanında 3 takımdan biri olan Anadolu Yıldızları, oynadığı 2 maçı da kazanarak ligde kalmayı başardı. Erciyesgücü FK ve Yerköyspor'u mağlup etmeyi başaran Anadolu yıldızları gelecek sezonda yoluna 1. Amatör Küme'de devam edecek. Anadolu Yıldızları dün oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü maçta Yerköyspor'u 5-3 mağlup ederek etmeyi başardı.

Yerköyspor maçında Anadolu Yıldızlarının gollerini İsmail Aslantaş (2), Lokman Arslan, Mustafa Yılmaz ve Burak Arslan kaydetti. Yerköyspor galibiyeti sonrası Anadolu Yıldızları oyuncuları büyük sevinç yaşadılar.