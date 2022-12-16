Anadolu'da tek olan 2 bin 500 yıllık sunak ait olduğu topraklarda

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunarak 1930'lu yıllarda Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne taşınan yaklaşık 2 bin 500 yıllık Perslerin 'Ateş' kültürünün dini tapınımının resmedildiği sunak örneği Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki yerini aldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülen Bünmyan Ateş Kültü Sunağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne nakledilerek vitrinde sergiye alındı. Sunak hakkında bilgi veren Müze Müdürü Gökhan Yıldız, "O dönemde Kayserimizde volkanik dağlar olduğu için antik yazarlardan da bildiğimiz kadarıyla Kayseri Vadisi boyunca kendiliğinden ortaya çıkan ateş çukurlarının görüldüğünü bildiğimizden özellikle şehrimizin Pers döneminde güçlendiğini, Perslerin adeta kutsal saydıkları şehrimize hiçbir şekilde zarar vermediklerini hatta ticaretini geliştirmek için de yardım ettiklerini bilmekteyiz. Özellikle de Perslerin Batı Anadolu uygarlıklarında mücadelelerinde birçok şehir yağmalanırken, birçok şehir tahrip olurken Kayseri'nin tahrip edilmediğini kanıtlamaktadır" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Tarihimize ışık tutacak bir bulgu. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hem ilimiz, hem şehrimiz, hem de Bünyan açısından önemli bir şey" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek; "Kayseri; 'Açık Müze' şeklinde nitelendirdiğimiz, değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hep söylüyoruz. Zenginlikler şehri olan Kayserimizde böyle bir eserin sergilenmesi bizleri sevindirmiştir, tarihimize ışık tutmuştur" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da önceki yıllarda, üzerinde Erciyes'in eski ismi olan 'Harhara' yazan taşı ve Karatay Kervansarayı'nın Vakfiyesi'ni de Kayseri'ye getirdiklerini söyledi.

"Eserlerin Kayseri'ye dönmesi için çalışmalar yapıyoruz"

Kayseri'den Perslerle ilgili eserin çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Enteresan bir şehirde yaşıyoruz. Meydanına bakıyorum Roma, Selçuklu, Osmanlı, cumhuriyet, Bizans. Gerçekten bir meydanda bu kadar çok tarihin görülebildiği açık hava müzesi Kayseri'de görmek mümkün. Bu topraklarda her yerde başka medeniyete ait bir eser çıkıyor ve her gün hep beraber Kayseri ile ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Perslerle ilgili böyle bir gerçeğin olduğunu düşünmemiştim. Çünkü daha çok Roma, Kapadokya Krallığı'nın Giriş Yolu gibi benzer şeyler söylüyoruz, Roma'dan, Doğu Roma'dan eserler biliyoruz, Selçuklu'nun başkenti olduğunu biliyoruz, Osmanlı'daki Mimarsinan'ın eserlerini biliyoruz, cumhuriyet dönemini biliyoruz. Perslerle ilgili böyle ünik bir eserin bu topraklardan çıkmış olması çok mutlu etti. Çünkü Persler, yaşadıkları dönemde dünyaya hükmettiler. Böyle bir eserin Kayseri topraklarında çıkmış olması önemli ve Kayseri'ye geri dönmesi de bir o kadar önemli. Biz, bütün eserlerin Kayseri'ye dönmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.