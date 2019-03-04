Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarına Kayseri Damgası

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da düzenlendi.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri kız ve erkek Hentbol takımları kızlarda grubunu 1. erkeklerde ise 2. tamamlayarak 27 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli'de yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarını başarıyla tamamlayıp Kayseri'yi yarı final müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.