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Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarına Kayseri Damgası

Karamanda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol çeyrek final müsabakalarına katılan Kayseri kız ve erkek takımları gruplarını başarıyla tamamlayarak yarı final müsabakalarına yükseldiler.


Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da düzenlendi.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri kız ve erkek Hentbol takımları kızlarda grubunu 1. erkeklerde ise 2. tamamlayarak 27 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli'de yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarını başarıyla tamamlayıp Kayseri'yi yarı final müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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