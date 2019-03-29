Analig Kayak Yarışları Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Slalom müsabakaları Kayseri Erciyes'te yapılan yarışlarla tamamlandı.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde iki gün süren müsabakalar zorlu hava şartlarına rağmen oldukça güzel yarışlara sahne oldu.

Analig Alp Disiplini Slalom Yarışlarında 36 ilden 72 kız 106 erkek olmak üzere toplam 178 sporcu madalya için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Temsilcileri, Antrenör ve sporcular katıldı.