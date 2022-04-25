İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Niğde’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Çeyrek Final müsabakalarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Niğde'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Çeyrek Final müsabakalarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.


11 ilden 154 sporcunun mücadele ettiği çeyrek final müsabakalarında yarışan Kayserili sporcular, başarılarıyla ön plana çıkarak kızlarda ve erkeklerde takım halinde ikinci oldu. Sporcular; elde ettikleri bu başarılarla yarı finale katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; yarı finale Kayseri'nin adını yazdıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.