Analig Masa Tenisi'nde Kayseri Rüzgarı

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları 25 - 27 Mayıs 2019 tarihleri arsında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen kızlarda: İzel Bilgic, Elif Duman ve Emine Çetin, erkeklerde ise Yunus Gaygısız, Yusuf Gaygısız ve Ömer Kasım Bulut katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Kayseri kız takımı Türkiye üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu.