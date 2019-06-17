İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Analig Softbol'da Kayseri Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Samsun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Softbol müsabakalarında Kayseri Kız takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Samsun'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Softbol müsabakalarında Kayseri Kız takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.


Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Müsabakaları bu yıl ilk defa 02-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleşti.


12 farklı şehirden 144 Softbol sporcusunun katıldığı şampiyonada final müsabakasında karşılaştığı Ankara'yı yenen Kayseri kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu.


Samsun'da düzenlenen Beyzbol şampiyonasında mücadele eden Kayseri erkek takımı ise 5. olarak gelecek vaat etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yahyalı Ali Elmalı Orta Okulu öğrencileri tarafından kurulan ve Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Kayseri Takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.