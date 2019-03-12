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Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri’de yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri'de yapılan müsabakalarla tamamlandı.


İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.


3 gün boyunca İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu müsabakalarında 19 takımdan 300 sporcu derece elde edebilmek için mücadele etti.


Müsabakalar sonucunda Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalar sonucunda dereceye girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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