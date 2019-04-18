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Analig Taekwondo'da Kayseri Farkı

Nevşehir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo 2.

Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo 2. Grup Elemeleri müsabakalarında Kayseri takımı kızlar genel klasmanda birinci, erkeklerde ise dördüncü oldu.


Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo 2. Grup Elemeleri 12 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir'de yapıldı.


Müsabakalara katılan Kayseri Taekwondo takımı 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya alarak Genel Klasmanda Kızlarda 550 puanla birinci erkeklerde ise 180 puanla dördüncü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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