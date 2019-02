Analig Voleybol Çeyrek Final Maçları Develi'de Başladı

Müsabakalara Kayseri, Kırşehir, Konya, Isparta, Ankara, Aksaray, Antalya, Nevşehir, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye,Sivas, Kahramanmaraş, Çankırı iller katıldı.

Anadolu Yıldızlar Voleybol Ligi Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final açılış maçına Develi Kaymakamı Murat Duru, İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Spor Müdürü Adem Demir, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Spor Müdürü Murat Eskici, "Bundan yüz yıl önce Anadolu'nun evlatları bu ülkenin milli mücadele savunmasını yapmak için hepsi bir araya geldiler. Bu ülkenin dirliği için bu ülkenin geleceği için bizlere güçlü bir Türkiye bırakmak için yüz yıl önce dedelerimiz milli mücadelede şehit oldular. İşte şimdi aradan geçen yüz yılda Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yıldızları adı altında sportif faaliyetlere geliyorlar. Spor şehri Kayseri'de spora en çok önem veren destek veren ilçede spor yapmanın spor yaptırmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Belediye Bakanımıza, Kaymakamımıza değerli mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki yapılacak müsabakanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbet ile selamlıyorum" dedi.

Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Az önce değerli İl Müdürümüz ve Belediye Başkanımız da ifade ettiler gerçekten ben 20 yıllık Kaymakamlık meslek sürecimde sekiz dokuz ilçede görev yaptım inanın bu ölçekte hatta bu ölçeğin daha büyük ölçeklerinde karşılaştığım zaman inanın Develi her yönüyle spora destek veren geleceğin ümidiyle benden önceki kaymakamlar da öyle en büyük destekçimizde Kayseri Valimiz ki burada az önce çok güzel alkışladınız. Alkışı hak eden İl Müdürümüz Belediye Başkanımız destekleri ile ilçemizde her alanda her spora fırsat vererek ilçemiz sporu çok seviyor, böyle sporu çok seven ilçede böyle ana dolu yıldızları liginin ilçemizde yapılıyor olmasından mutlu olduğumu ve sizlerin böyle bir ilçeye geldiğinizi bilmenizi buradan ifade etmek istiyorum.

Hayatta üç konuda mutlaka hobimiz olsun 1. spor burada hepinizin spor hobisi olduğu için buradasınız birde sanat ve kültür ile alakalı hobilerimiz olsun sadece eğitim ile yetinmeyelim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Arkadaşlar öncelikle güzel bir turnuvanın ilçemizde yapılıyor olmasının gururunu yaşıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Bu noktada da bu fırsatı bizlere veren başta Sayın İl Müdürümüze Sayın Kaymakamımıza ve emeği geçen sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tabi Develimizde sizler misafirsiniz Develimiz köklü bir ilçe olarak Selçuklular döneminden kalma kadim bir geçmişi olan ilçe. Umuyorum ki burada kaldığınız sürece bu güzellikleri sizlerde inşallah görürsünüz. Bizler Dev Ali'nin torunlarıyız bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan komutanın kız kardeşinin oğlu olan Dev Ali'nin fethettiği ilçedesiniz şuanda ismimizde oradan geliyor. İşte böyle bir kadim geçmişiz olan Develidesiniz bizler sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Zaten özellikle de voleybol noktasında da Develimizin çok farklı bir yönü var biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlarımızda vardır. Belediyemizin 2. ligde bir takımı var ve başarılı maçlar çıkartıyor o yüzden biz voleybol başta olmak üzere sporu çok seviyoruz. Yine sizlere böyle güzel bir şekilde burada ağırlamaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyor ve hepinize başarılar diliyorum, hoş geldiniz."