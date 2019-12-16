Analig Voleybol takımları çeyrek finalde

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarını birinci olarak tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımlarımız Çeyrek Final Müsabakalarına yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları 13 - 15 Aralık 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Voleybol Kız ve Erkek takımları çıktıkları tüm maçları kazanarak gruplarını birinci olarak tamamladı. Voleybol takımları elde ettikleri bu sonuçla 10 - 12 Ocak 2019 tarihleri arasında Niğde'de düzenlenecek olan Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Analig Grup müsabakalarını birincilikle tamamlayıp Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazanan, Kayseri Voleybol takımlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.