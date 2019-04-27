Analig Yüzme Yarı Final Müsabakaları Başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda iki gün boyunca sürecek olan yarışlar ise nefes kesiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Analig Yarı Final müsabakaları bugün yapılan açılış seremonisiyle başladı. Toplamda 30 kategoride 15 ilden 162 erkek 137 kadın olmak üzere 299 sporcunun final için yarışacağı müsabaka 2 gün sürecek. İlk 3'e girecek takımlar finalde Kocaeli'nde mücadele edecekler. Daha önce dereceye girmemiş sporcuların bu sayede alt yapıda yetişeceğini ve milli takıma girebileceğini belirten Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, “İlimizde, analig yüzme yarı final müsabakalarını yapıyoruz. Analig, bakanlığımızın alt yapı sporcuları için geliştirdiği bir proje. 5-6 yıldır uygulanıyor. Buradaki çocuklarımızı, Türkiye'de daha önce derece yapmamış ve milli takıma gitmemiş çocukları alt yapıda hazırlamak için geliştirilmiş bir proje. Burada 15 ilden katılım ve 300'e yakın sporcu var. Burada ilk 3'e giren yarışmacılar, Kocaeli'nde Türkiye Finallerine katılacaklar. Bakanlığımızın düzenlediği bu proje, gerçekten de çok güzel bir proje. Daha önce Türkiye'de derece yapmamış, grupları görmemiş çocuklar işte burada ilk defa yarışarak, hem federasyonun bir üst yarışlarına, hem de milli takıma adım atacaklar İnşallah. Her sene ilimizde, yüzmeyi bakanlık bize mutlaka veriyor organizasyonu başarılı geçirdiğimiz için. Bu sene de yarı finali verdi. İnşallah seneye de finali verir diye bekliyoruz. Kategori olarak da, 14-15 yaş grubu var ve yüzmeye göre de değişiyor. Bütün katılan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.