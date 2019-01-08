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Analig'de bir başarı da Badminton'dan

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları 04-06 Ocak 2019 tarihleri arasında 14 ilden Kız-Erkek olmak üzere 140 sporcunun katılımı ile Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda yapıldı.


3 gün süren müsabakalarda gruplarında ilk ikiye giren il karmaları çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Kayseri Badminton Kız - Erkek takımları çıktıkları müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla gruplarını lider olarak tamamladılar.


Kız ve erkek takımları aldıkları bu sonuçlarla 6-8 Şubat 2019 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan Çeyrek Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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