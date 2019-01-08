Analig'de bir başarı da Badminton'dan

3 gün süren müsabakalarda gruplarında ilk ikiye giren il karmaları çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kayseri Badminton Kız - Erkek takımları çıktıkları müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla gruplarını lider olarak tamamladılar.

Kız ve erkek takımları aldıkları bu sonuçlarla 6-8 Şubat 2019 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan Çeyrek Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.