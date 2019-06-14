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Analig'de Kayseri takımı Türkiye yarı finaline yükseldi

Kayseri Analig Softbol Takımı, Samsun’da oynanan Türkiye finallerinde yarı finale yükseldi.

Kayseri Analig Softbol Takımı, Samsun'da oynanan Türkiye finallerinde yarı finale yükseldi. Yarın oynanacak yarı final maçını kazandığı takdirde Kayseri Softbol takımı Pazar günü Türkiye finali için sahaya çıkma hakkı kazanacak.


Analig Softbol Türkiye final karşılaşmaları Samsun'da oynanıyor. Bu maçlarda ter döken Kayseri Softbol Kızlar takımı grupta oynadığı iki maçını da kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. İlk maçında İstanbul takımını 8-1 yenen Kayseri takımı, bugün ikinci maçında Erzincan Analig Softbol takımı ile karşılaştı. Bu maçtan da Kayseri temslicisi sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Böylece Türkiye Yarı Finaline yükselen ekibin rakibi ise Samsun takımı oldu. Yarın Kayseri-Samsun eşleşmesinden galibiyet ile ayrılan takım diğer grutan çapraz eşleşme ile gelecek takım ile Türkiye finali oynayacak.


Kayseri Erkek takımı ise yarın Erzincan ile oynadığı karşılaşmayı kazandığı takdirde Pazar günü Türkiye 5.'liği için yeniden sahaya çıkma şansı yakalayacak.

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