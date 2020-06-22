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Anaokulu çatısında çıkan yangını görevliler söndürdü

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bulunan Nazife Talat Orhan Anaokulu’nun çatısında çıkan yangın, görevliler tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan Nazife Talat Orhan Anaokulu'nun çatısında çıkan yangın, görevliler tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan Nazife Talat Orhan Anaokulu'nun çatısında yangın çıktı. Yangın büyümeden görevlilerce söndürülürken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, daha sonra okuldan ayrıldı.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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