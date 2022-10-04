Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Hayvanlara sevgi ve saygı göstermemiz lazım” dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde 5 yaşındaki 13 öğrenci Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül'ün veteriner kliniğini ziyaret etti. Klinikte Akgün Ergül ile bir araya gelen öğrenciler, merak ettikleri konularda hazırladıkları soruları sorarak hayvanlar ve veteriner mesleği hakkında bilgiler aldı. Anaokulu öğrencilerini klinikte misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Bugün özel bir gün. Sadece 4 Ekimde değil, biz canlılarımızı her gün 4 Ekim gibi görüyoruz. Çünkü onlarla biz dünyada beraber yaşıyoruz. Hep beraber bu yaşam alanını paylaşıyoruz. Onlara bizlere muhtaç, bizim onlara sevgi, saygı göstermemiz lazım. İnsanlar nasıl bu dünyada beraber yaşıyor ve birbirlerine sevgi, saygı gösteriyorlarsa bizimde o hayvanlara bakmamız ve o hayvanlarla ilgili belirli bir takım hükümlülüklerimizi yapmamız lazım. Özellikle sokaktaki canlılarımız için havalar soğuyor, kış ayı geliyor. Onların gıdaya ulaşamadıkları zamanlarda, evlerimizin önüne mama, su hatta yemek artıklarını dahi koyarak onların beslenmeleri ile ilgili tüm işlemleri yapmış oluyoruz. Bugünde öğrencilerimiz geldi. Bizi de kliniğimizde mutlu ettiler. Onlara hayvanlarla ilgili bilgilerimizi aktardık. Güzel bir gün oldu. Anlamlıda bir gün oldu. Biz bu küçük canlılarımıza, hayvan sevgisini aşılayabilirsek, ileride büyüyen bireylerinde daha sağlıklı bir birey olması veya insanların birbirleri ile olan diyaloglarıyla da ile ilgili gelişimlerini tamamlamış oluyoruz. Çünkü esasen hayvanları sevmeyen bir birey zaten birilerini de sevemez. Onun için biz her zaman evimizde canlı besliyoruz. Bunların hepsi bizim çocuklarımızın ruh sağlığı ve gelişimleri ile de ilgili çok önemli bir yer tutmaktadır” şeklinde konuştu.

Anaokulu öğretmeni Derya Gümüş de, “Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bizler de çocuklarımızda sorumluluk bilinci ve farkındalık adına Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül'ü ziyaret ettik. Kliniğini bize açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Akgün Ergül başkanımız bize bugün hayvan hakları, veterinerlik mesleği ve yaralı bir hayvan olması durumunda neler yapmamız gerektiği gibi konularda bir söyleşi yaptı” ifadelerini kullandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olması ve veteriner kliniğine ziyarete geldiklerinden dolayı kendisinin ve arkadaşlarının çok mutlu olduklarını söyleyen anaokulu öğrencisi Masal Körgüt, hayvanları çok sevdiğini, kendisinin de evde muhabbet kuşu olduğunu ve onunla oyunlar oynadığını dile getirdi.