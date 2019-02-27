Anaokulu Öğrencileri İncesu Belediyesini Ziyaret Etti

Ziyarette konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol; "İncesu Belediyesi olarak birçok konuda faaliyet gösterirken aynı zamanda geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesi konusunda onların okulları, fiziki mekanları, çevre düzenlemesi, ek derslik yapımı konusunda da büyük emek ve gayretler sarf ediyoruz. İlçemizdeki Ertuğrul Gazi Anaokulu öğrencilerimiz, belediyemizi ziyaret ederek; belediyenin çalışmaları, birimlerin yaptığı işlemler hakkında kendilerine bilgiler sunulmuştur. Bu yavrularımızın belediye teşkilatını öğrenmesi, her kamu kuruluşundaki kamu görevlilerin görev ve vazifelerini öğrenmeleri geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızın ileride her kademede görev alacakları düşüncesiyle çok önemli olduğunu biliyoruz. Yavrularımıza bu konuda gerekli bilgiler verildikten sonra kendilerine gerekli ikram ve ödüller verilerek belediyemizden uğurlanmışlardır" diye konuştu.