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Anaokulu öğretmenleri Tekden Koleji'nde

Kayseri’de bulunan anaokullarındaki öğretmenler, Tekden Koleji tarafından düzenlenen ‘Öğretmen Gelişim Programı’na katıldı.

Kayseri'de bulunan anaokullarındaki öğretmenler, Tekden Koleji tarafından düzenlenen ‘Öğretmen Gelişim Programı'na katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, “Biz sadece kendi kurumumuzda değil, diğer kurumlarda da eğitimi öncü kılmak gayemiz olursa bunun için farklı adımlar atmak ve eğilime geçmek gerekiyor. Bizimde amacımız buydu. Öğrenen okulu ve öğrenen öğretmeni ‘Etkin öğretmen haline getirmek nasıl olmalı?' diye aklımıza bir soru geldi. Bizde eğitim kurumu olarak bu zamana kadar birçok faaliyetlerde bulunduk ama eğitimin en ana unsurlarından olan ana okullarındaki arkadaşlarımıza fayda sağlamak için bu programı düzenledik” ifadelerini kullandı.


Öğretmenler programın ardından atölye çalışmalarını inceledi.

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