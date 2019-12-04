Anayurt Final Spor namağlup devam ediyor

Genç Erkekler Voleybol Liginde mücadele Anayurt Final Spor dün oynadığı maçta Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Develi Belediyespor karşısında ilk seti kaybeden Anayurt Final Spor ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-19 ve dördüncü seti 25-17 kazanarak sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Genç Erkekler kategorisinde oynadığı iki maçını da kazanan Anayurt Final Spor üçüncü maçında güçlü rakibi Melikgazi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Anayurt Final Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Antrenörü Metin Tutum maç sonu yaptığı açıklamada, “Rakibimiz karşısında güzel bir galibiyet aldım. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah kalan maçlarımızı da kazanarak Anayurt Final Spor'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Tüm voleybol severleri 12.12.2019 Perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Spor Salonunda oynayacağımız Melikgazi Belediyespor arasındaki genç erkekler müsabakasına davet ediyorum” dedi.