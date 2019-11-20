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Anayurt Final Spor set vermeden geçti

Genç Erkekler Voleybol Liginde mücadele Anayurt Final Spor yoluna emin adımlarla devam ediyor.


Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünü 25-16, 25-16 ve 25-6 setlerle mağlup etti. Rakibini rahat geçen Anayurt Final Spor, maç sonu büyük sevinç yaşadı.


Anayurt Final Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve antrenörü Metin Tutum yaptığı açıklamada, “ Rakipleri karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını bu maçı unutup bugünden itibaren tarihindeki Develi Belediyespor maçına hazırlanacağız. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak. Develi Belediyespor maçına tüm voleybol severleri davet ediyorum” diye konuştu.


Anayurt Final Spor Kulübü 03 Aralık 2019 Salı günü saat 19.30'da Atatürk Spor Salonunda Develi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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