ANDA Kayseri Ailesi Büyüyor

ANDA ailesine yeni katılan gönüllülerin AFAD tarafından verilen akreditasyon öncesi kentsel arama kurtarma eğitimleri tamamlandı. Eğitim hakkında bilgi veren Anda Kayseri Başkanı Şevket Doğan; "Bundan sonraki süreçte ilk yardım eğitimi, yangın eğitimlerimizi tamamlayıp güçlü bir şekilde devletimizin bize vereceği her türlü görevde, ekibimizi her daim hazır bulunduracağız. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Kayseri AFAD'ın birbirinden değerli eğitmenlerimize teşekkür ederiz. Bizlerden eğitim talep etmeniz durumunda sizler için yer, zaman gözetmeksizin ANDA ailesi olarak eğitim vermeye geliyoruz. Sizler de bize katılmak isterseniz aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.