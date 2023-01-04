Andrea Pirlo: “3 puan bizim için çok kritikti”

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynadıkları Kayserispor maçından 4-2'lik üstünlükle ayrılan Fatih Karagümrük'de Teknik Direktör Andrea Pirlo, maç sonu yaptığı açıklamasında, “3 puan bizim için çok kritikti” dedi.

İyi bir maç çıkarttıklarını söyleyen Pirlo, “Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Devamlılık açısından çok kritikti bu 3 puan. Tabii zor bir takıma karşı aldık bu 3 puanı da. İyi bir maç çıkardık, bu da bizim için çok önemli bu maçta iyi performans sergilemek. Bunları söyleyebilirim” dedi.