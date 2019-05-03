Ankara'da Kayseri Buluşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un girişimleri sonucu Kayseri iş dünyası ile Kayseri milletvekilleri Ankara'da bir araya geldi.

TOBB 75. Mali Genel Kurulu için Ankara'da bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile TOBB Delegeleri, Kayseri Milletvekilleri ile bir araya gelerek Kayseri zirvesi gerçekleştirdi.

Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Emrah Karayel ve Hülya Nergis, MHP Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, CHP Milletvekili Çekin Arık ve İyi Parti Milletvekili Dursun Ataş katıldı.

Toplantıda Kayseri'de yapılabilecek stratejik alanlar ve yatırımlar istişare edilirken şehrin mevcut durumu masaya yatırılarak fikir alış verişinde bulunuldu.

Milletvekilleri, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Kayseri ortak paydasında buluşarak, şehre hizmet etmek için el ele vermeye hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede, bu toplantıların periyodik olarak daha geniş katılımla devamı yönünde karar alındı.